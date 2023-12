BTS-Sänger leisten Wehrdienst - Jimin und Jungkook treten zuletzt an

Die beiden letzten Mitglieder der siebenköpfigen südkoreanischen Super-Boygroup BTS haben ihren Militärdienst begonnen. Die Sänger und Tänzer Jimin (28) und Jungkook (26) trafen am Dienstag in einem militärischen Ausbildungszentrum in Yeoncheon nahe der Grenze zu Nordkorea ein, wie südkoreanische Sender berichteten. Dort dient bereits ihr Bandkollege Jin.