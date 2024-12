BTS-Mitglied Kim Tae-hyung, besser bekannt als V, verkündete traurige Nachrichten auf Social Media. Sein kleiner Hund Yeontan ist verstorben. Das Haustier erfreute sich vor allem bei den BTS-Fans großer Popularität.

Die ARMY, so werden die Fans der K-Pop-Gruppe genannt, trauern um den Verlust des Tieres. Wie BTS Fandom berichtet, gehörte Yeontan zur Hunderasse Zwergspitz und wurde das erste Mal am 4. Dezember 2017 in einem Livestream gezeigt. Yeontan lebte aufgrund des vollen Terminkalenders des Musikers V auch häufig bei seinen Eltern, die sich um das Tier kümmerten.

Emotionales Statement von V Am 2. Dezember 2024 verkündete Tae-hyung in einem Statement die traurige Nachrichte: "Ich poste das heute, weil Yeontan auf einen langen Trip mit den Hunden aufgebrochen ist." Der ergriffene Star schrieb weiter: "Ich würde es sehr schätzen, wenn die ARMY Yeontan daran erinnern könnte, dass er auch in den Sternen glücklich wird. Ich wünsche euch ein schönes Jahresende, an dem ihr euren Liebsten sagen könnt, dass ihr sie liebt." Wann genau Tae-hyungs Hund verstorben ist, ist unklar.

Die Fans des Hundes zeigen sich betroffen auf TikTok & Co. und brechen dabei sogar in Tränen aus: "Für immer in unseren Herzen, unser Rockstar", schreibt eine Userin in einem Video.