Über fünf Monate hinweg litt die US-Amerikanerin Abbie Elian (29) unter starken Unterleibsschmerzen, Müdigkeit und Kreislaufproblemen. Hinzu kamen wiederkehrende Harnwegsinfektionen und Nierensteine hinzu. Während eines Krankenaufenthalts aufgrund der Nierensteine entschied sich die 29-Jährige dazu, ihre Kupferspirale entfernen zu lassen. Was die Ärzte dabei entdecken, sorgte für einen Schock.

Haarknäuel hing an Kupferspirale Auf TikTok teilt die Frau ihre Krankheitsgeschichte und erreicht damit über acht Millionen Menschen. Krankenschwestern sollen schließlich den Verdacht geäußert haben, dass die Kupferspirale die Ursache für ihre Beschwerden sein könnte. Nach der Entfernung des Verhütungsmittels entdeckten die Ärzte eine Art Haarknäuel, das sich in der Spirale verheddert hatte.

Elian berichtet in einem Video, "entsetzt" und "völlig erstarrt" gewesen zu sein: "Als der Arzt es herausnahm, nannten sie es einen Haarballen, aber wir glauben, dass es nicht nur Haare sind, sondern wahrscheinlich auch Tamponreste, vielleicht Toilettenpapierreste und Haare von meinem Kopf."

Wie konnten Haare in die Vagina gelangen? Auf Nachfrage ihrer Follower, erklärt die 29-Jährige, wie es dazu gekommen sein könnte: "Ich wünschte, ich wüsste es, ich suche immer noch nach Antworten." Die Ärzte vermuten, dass die Fäden ihrer Kupferspirale zu lang gewesen sein könnten und dadurch wiederholt Schmutz aufgenommen haben.