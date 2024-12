Urinprobe daheim: Schnelltest verspricht rasche Harnwegsinfekt-Diagnose

Auch wenn Bakterien draufsteht, sind nicht immer Bakterien drinnen. Zumindest trifft das auf die so genannten Bakteriophagen zu, die ihren Namen vom griechischen Begriff „Bakterienfresser“ ableiten. Im medizinischen Sprachgebrauch einfach als Phagen bezeichnet, handelt es sich dabei um Viren, die sich darauf spezialisiert haben, Bakterien zu infizieren. Für den menschlichen Organismus harmlos, gelten sie seit einigen Jahren als Hoffnungsträger im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen. In jüngster Zeit finden sie auch Anwendung bei der Identifizierung von Krankheitserregern in Flüssigkeiten.

So hat ein Forschungsteam der McMaster University in Ontario eine Methode entwickelt, mit der sich selbst geringe Konzentrationen von Bakterien in Flüssigkeitsproben wie Urin, Milch oder auch Seewasser nachweisen lassen. Eine Innovation, die die Auswertung von Urinproben, vor allem bei Harnwegsinfekten sowohl in Anwendung als auch für eine rasche Diagnose deutlich erleichtern könnte.