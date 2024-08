Cranberrysaft gegen Harnwegsinfekte: Was bringt er tatsächlich?

Doch so einfach ist das nicht, betonen die australischen Studienautorinnen und -autoren: "Studien, die die positive Wirkung von Cranberrys belegen scheinen ebenso häufig zu sein wie solche, die dies nicht tun."

"Schon seit langer Zeit vermuten Forschende, dass die Inhaltsstoffe von Cranberrys (auf Deutsch auch "Moosbeere") davor schützen können, dass sich Bakterien an der Harnwegswand anheften", heißt es im deutschen Ärzteblatt . Das könnte das Risiko für eine Infektion verringern.

Angesichts dieser Entwicklung sei es "jetzt an der Zeit zu handeln und evidenzbasierte, nicht-medikamentöse Maßnahmen zur Vorbeugung und Behandlung von Harnwegsinfektionen zu identifizieren", schreibt ein Forschungsteam der Bond University in Queensland, Australien, im Fachjournal European Urology Focus .

In 14 Studien wurde Cranberrysaft mit einem Placebo verglichen. In den Personengruppen, die den Saft konsumierten, war die Häufigkeit von Harnwegsinfektionen um 27 Prozent niedriger als in den Gruppen, die eine Placeboflüssigkeit ohne wirksame Inhaltsstoffe tranken.

Die Autorinnen und Autoren betonen in ihrem Resümee, dass die Daten speziell den Einsatz von Cranberrysaft für die Prävention von Harnwegsinfekten stützen.

Genauer Wirkmechanismus nach wie vor unbekannt

Welcher Inhaltsstoff die positiven Wirkungen auslöst, ist nach wie vor unbekannt, heißt es in der Studie. Vermutet wird, dass es bestimmte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, sogenannte Proanthocyanidine (PACs), sind, die den positiven Effekt auslösen: Sie scheinen das Wachstum von Bakterien hemmen zu können und verhindern so, dass diese an den Blasenwänden haften bleiben.