Cranberrys machen Läufer beim Training schneller

Cranberrys können die Leistungsfähigkeit von Läufern verbessern – das zeigt eine aktuelle Studie der Concordia University in Montreal, Kanada. In einer Reihe von Versuchen mit trainierten Langstreckenläufern fanden Forschende heraus, dass die Einnahme eines Cranberry-Nahrungsergänzungsmittels an 28 aufeinanderfolgenden Tagen zu spürbaren Verbesserungen der Leistung führte und auch der Muskelermüdung entgegenwirkte. Gemessen wurden Zeitläufe über 1.500 Meter sowie über 400 Meter. Auch der Sauerstoffgehalt im Blut war besser und die Laufgeschwindigkeit verbesserte sich um 1,5 Prozent.

"Wenn es um Spitzensportler geht, kann jeder Vorteil den Unterschied zwischen einem fünften Platz oder einem Podiumsplatz ausmachen", wird Studienautor Andreas Bergdahl von der Concordia University in einer Aussendung zitiert.