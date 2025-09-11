Regelschmerzen im Teenageralter können chronische Schmerzen auslösen

Mädchen, die mit 15 Jahren unter starken Regelschmerzen leiden, haben ein höheres Risiko für chronische Schmerzen im Erwachsenenalter – das geht aus einer aktuellen Langzeitstudie aus Großbritannien hervor, bei der jährlich 14.000 Kinder und Jugendliche zu ihrer Gesundheit befragt wurden. Eine Teilgruppe von rund 1.100 Mädchen wurde von den Forschenden der Universität Oxford auch zu eventuellen Menstruationsbeschwerden befragt, zum ersten Mal mit 15 Jahren und einmal im Alter von 26 Jahren. Ausgeschlossen wurden jene ohne Monatsblutung sowie jene, die bereits vor ihrer ersten Periode chronische Schmerzen hatten. Das Ergebnis: Leiden Mädchen mit 15 Jahren unter starken Regelschmerzen, steigt ihr Risiko für chronische Schmerzen mit 26 Jahren um 76 Prozent an. Bei mittelstarken Regelschmerzen ist das Risiko im Erwachsenenalter um 65 Prozent höher. Die häufigsten Beschwerden sind Bauch- und Rückenschmerzen sowie Kopfschmerzen.

Zwei von drei Frauen leiden unter Menstruationsschmerzen Menstruationsschmerzen sind häufig: Etwa ein Drittel der Frauen leidet während ihrer Tage unter starken bis sehr starken Schmerzen, wie der Menstruationsgesundheitsbericht des österreichischen Gesundheitsministeriums aus dem Jahr 2024 zeigt. Ebenfalls ein Drittel der Frauen berichtet von zumindest mittelmäßigen Schmerzen. In der Medizin werden Regelschmerzen als Dysmenorrhoe bezeichnet. Meist handelt es sich um krampfartige Schmerzen im Unterbauch, die manchmal auch in den Rücken oder die Beine ausstrahlen. Es gibt zwei Formen: Die primäre Dysmenorrhoe beginnt meist schon kurz nach der ersten Regelblutung und entsteht, weil die Gebärmutter beim Abstoßen der Schleimhaut besonders stark arbeitet. Die Schmerzen entstehen vor allem durch das Zusammenziehen der Gebärmuttermuskulatur. Diese Kontraktionen sind notwendig, damit sich die Schleimhaut, die sich im Laufe des Zyklus zur Vorbereitung auf eine mögliche Schwangerschaft aufgebaut hat, wieder lösen kann. Wird keine Eizelle befruchtet, stößt der Körper die obere Schicht der Schleimhaut gemeinsam mit Blut während der Menstruation ab. Um diesen Prozess zu ermöglichen, zieht sich die Gebärmutter in unregelmäßigen Abständen zusammen und entspannt sich anschließend wieder. Manche Frauen merken davon kaum etwas, während andere besonders zu Beginn der Periode unter ausgeprägten Krämpfen und Schmerzen leiden. Die sekundäre Dysmenorrhoe tritt oft erst später im Leben auf und hat meist eine Ursache wie Endometriose, Myome oder Entzündungen. Typische Beschwerden sind Unterleibskrämpfe, Rückenschmerzen, manchmal auch Übelkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall. Helfen können Wärme, zum Beispiel mit einer Wärmflasche oder einem warmen Bad, außerdem Bewegung, Entspannungsübungen oder Schmerzmittel. Auch hormonelle Verhütungsmittel wie die Pille oder eine Hormonspirale können die Schmerzen lindern.