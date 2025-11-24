Mehr als 1,9 Millionen Menschen folgen Jan Zimmermann (27) und Tim Lehmann (26) auf YouTube. Der Kanal "Gewitter im Kopf" thematisiert das Krankheitsbild des Tourette-Syndroms, von dem Zimmermann betroffen ist. Der Channel wurde 2019 populär, bis Zimmermann 2023 seinen Ausstieg verkündete. Im Februar 2025 feierten die beiden Deutschen ihr Comeback auf dem Kanal.

Doch nun werden traurige Nachrichten bekannt: Jan Zimmermann wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden.