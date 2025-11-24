Deutscher YouTuber (27) tot in Wohnung aufgefunden
Mehr als 1,9 Millionen Menschen folgen Jan Zimmermann (27) und Tim Lehmann (26) auf YouTube. Der Kanal "Gewitter im Kopf" thematisiert das Krankheitsbild des Tourette-Syndroms, von dem Zimmermann betroffen ist. Der Channel wurde 2019 populär, bis Zimmermann 2023 seinen Ausstieg verkündete. Im Februar 2025 feierten die beiden Deutschen ihr Comeback auf dem Kanal.
Doch nun werden traurige Nachrichten bekannt: Jan Zimmermann wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden.
Jan Zimmermann ist tot
Wie die Polizei gegenüber Bild bestätigte, wurde der YouTuber tot in seiner Wohnung in Königswinter aufgefunden. Die Beamten haben ein "Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das bereits abgeschlossen ist." Der Obduktion zufolge wurden keine Hinweise auf ein "Fremdverschulden" gefunden.
Was ist das Tourette-Syndrom?
Bei der Erkrankung des zentralen Nervensystems kommt es laut NetDoktor zu sogenannten Tics. Diese können in Form von "spontanen" Bewegungen, Lauten oder Wortäußerungen, die "ohne den Willen des Betroffenen zustande kommen."
- 2022 hat sich Jan Zimmermann einer tiefen Hirnstimulation (auch Hirnschrittmacher genannt) unterzogen, um seine Tics zu vermindern.
Fans nehmen Abschied
Die Fans sind von dem plötzlichen Ableben des Influencers erschüttert und teilen ihre Anteilnahme im Netz:
- "Ruhe in Frieden, Jan! Danke für die gute Unterhaltung. Hast viele Leben erhellt. ️"
- "Ich habe gerade die schlimme Nachricht gelesen. Es kann so schnell vorbei sein - nutzt die Zeit und lebt euer Leben. Vergesst nicht eure Menschen in eurem Umfeld."
- "RiP. Danke, dass du uns auf so unterhaltsame Art und Weise diese Krankheit näher gebracht und uns mit in deine Welt genommen hast! Normalerweise mache ich solche Postings nicht, aber das geht mir gerade doch etwas nahe. "
- "Bitte lass es nicht wahr sein😢😢"
- "Mein aufrichtiges Beileid an dich,Jans Familie. Es ist einfach unglaublich. RIP Jan 🕊"
- "Ich bin so geschockt. Wieso muss solch eine tolle Seele die Erde so früh verlassen? Ruhe in Frieden, lieber Jan 😞🤍"
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
Kommentare