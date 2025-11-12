Anunay Sood hat mehr als 1,5 Millionen Fans auf Instagram. Der indische Content Creator hat eine große Vorliebe für schnelle Autos, bereiste mehr als 40 Länder und führt ein in Dubai ansässiges Unternehmen für digitales und Performance-Marketing.

Er wurde drei Jahre in Folge – 2022, 2023 und 2024 – in der Forbes-Liste der 100 wichtigsten Digitalstars Indiens erwähnt. Seine Fans sind von den spannenden Beiträgen des YouTubers begeistert, doch nun müssen sie einen großen Verlust verarbeiten. Anunay Sood ist mit nur 32 Jahren plötzlich verstorben.

Todesursache unklar Soods Familie veröffentlichte am 6. November einen Beitrag, in dem sie den Tod des Influencers verkündeten: "Mit tiefer Trauer teilen wir die Nachricht vom Tod unseres geliebten Anunay Sood mit. Wir bitten um Verständnis und Privatsphäre, während wir in dieser schwierigen Zeit trauern." Die Familie bittet seine Follower und Followerinnen Versammlungen vor seinem Privatanwesen zu vermeiden. Am 12. November soll in Neu-Delhi ein Gottesdienst für den Verstorbenen stattfinden.

Anunay Sood soll während seines Aufenthalts in den USA verstorben sein. Zwei Tage vor seinem Ableben postete er ein Foto, dass ihn in Las Vegas zeigte. "Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das Wochenende umgeben von Legenden und Traummaschinen verbracht habe 😍", schrieb der Influencer unter ein Posting mit mehreren Luxusautos. Während seiner Reise soll der 32-Jährige verstorben sein, wie Hindustan Times berichtet. Das Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD) bestätigte gegenüber dem Medium, dass die Beamten zum 3100er-Block des South Las Vegas Boulevard gerufen wurden, weil dort eine Leiche gemeldet wurde.

"Die Beamten unterstützten den Gerichtsmediziner und nahmen einen nicht-strafrechtlichen/medizinischen Bericht auf", so das LVMPD weiter.

Eine genaue Todesursache ist weiterhin unbekannt.