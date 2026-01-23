US-Amerikanerin Nicole Faith ist auf TikTok und Instagram unter dem Namen @itsnicolefaithh als Social-Media-Persönlichkeit bekannt. Mit ihren rund 200.000 Fans teilt sie Einblicke in ihren Alltag und Lifestyle-Themen. Nun muss die 29-Jährige einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Wie sie auf Instagram mitteilte, hat Faith ihr Baby im achten Monat verloren und still geboren.

Ende 2024 heiratete sie den ehemaligen NFL-Spieler Taylor Symmank, im Oktober 2025 verkündete die 29-Jährige überglücklich ihre Schwangerschaft in den sozialen Medien. Damals schrieb sie: "Demütig. Dankbar. Geehrt. Unser kleines Mädchen kommt im Frühling 2026 🥹🎀"

Rückblick: Nicole Faith und Taylor Symmank halten gemeinsam Ultraschallbilder in die Kamera und zeigten sich im Oktober 2025 glücklich über die Schwangerschaft.

Im 8. Monat: Töchterchen Sunny starb im Mutterleib

Doch am 22. Jänner teilte die Influencerin einen Beitrag, der ihr Leben schlagartige veränderte. In der Bilderreihe ist die betende Familie im Krankenhaus zu sehen, ebenso Faiths Mann, der seine leblose Tochter in den Armen hält.

Die 29-Jährige findet kaum Worte für ihren Verlust: "Unsere süße Sunny ist gestorben. Ich wünschte, ich könnte diese Worte abschwächen, sie erträglicher machen – aber ich kann diesen Herzschmerz nicht lindern. Im achten Monat schwanger gingen wir am 1. Januar ins Krankenhaus, und am 3. Januar habe ich unsere Tochter in die Arme Jesu geboren."