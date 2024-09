Im Jänner 2014 bringt Anna ihr Baby in der 26 Schwangerschaftswoche still zur Welt. Sogenannte Sternenkinder sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind.

In Annas Fall wurde bei ihrem Baby bereits im Mutterbauch die Glasknochenkrankheit diagnostiziert. Das ist eine seltene Erbkrankheit, die die Knochenbildung- und Stabilität beeinträchtigt. Sie ist durch erhöhte Knochenbrüchigkeit charakterisiert und zeigt sich in verschiedenen Schweregraden. Annas Sohn hätte eine normale Geburt nicht überlebt, die Schwangerschaft abzubrechen war für sie die schwerste Entscheidung ihres Lebens.



In dieser Episode spricht Anna über ihre stille Geburt und wie sie es geschafft hat, den Schmerz zu verarbeiten und wieder Vertrauen zu finden.