Paul Kim ist ein US-amerikanischer katholischer Influencer (sogenannter Christfluencer), der in den sozialen Medien Einblicke in sein Familienleben und zu seinem Glauben mit über 390.000 Instgram-Followern teilt. Zum Jahreswechsel musste der Vater von sechs Kindern gemeinsam mit seiner Frau eine unvorstellbare Tragödie verkraften: Ihr fünfjähriger Sohn Micah starb nach mehreren Tagen im Krankenhaus an den Folgen einer schweren Grippeinfektion.

Medizinischer Notfall: Bub (5) kam in Notaufnahme Am 21. Dezember berichtete der US-Amerikaner auf Instagram, dass sein Sohn einen "medizinischen Notfall" erlitten hatte und mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden musste. Die Ereignisse überschlugen sich schnell: Der Fünfjährige musste an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen werden und Untersuchungen zeigten, dass keine Gehirnaktivität mehr feststellbar war. Paul Kim bat seine Community unermüdlich, für sein Kind zu beten.

Zwei Tage nach der Einlieferung musste Micah aufgrund innerer Blutungen im Brustkorb operiert werden. Zunächst schien eine Besserung möglich: Seine Vitalwerte stabilisierten sich und auch seine Lunge, die künstlich beatmet wurde, zeigte neue Stärke.

An schwerer Form von Grippe erkrankt In einem weiteren Update vom 30. Dezember erklärte Paul Kim, dass sein Sohn an einer besonders schweren Grippeinfektion erkrankt sei, die zu einer Sepsis und Krampfanfällen geführt habe. "Die Ärzte sagen, es sei einer der schlimmsten Fälle dieses Virus, den sie je gesehen haben. Was meinem Sohn passiert ist, ist äußerst selten", berichtete der Familienvater. Die Familie ließ nichts unversucht: "Wir konsultierten juristische, medizinische und ethische Teams, sogar außerhalb des Krankenhauses, nur um sicherzugehen, dass wir keinen Stein unberührt ließen."

5-Jähriger verstarb nach elf Tagen im Krankenhaus Doch totz der Hoffnung auf ein Wunder und kurzen Lichtblicken erklärte der Christfluencer nach elf Tagen des Kämpfens unter Tränen: "Gestern, am 31. Dezember 2025, ist Micah nach elf langen, schweren Tagen nach Hause gegangen – ins Haus unseres Vaters." Er fügte hinzu: Ich möchte euch von ganzem Herzen als sein Vater danken für all eure Gebete und dass ihr uns dieser Zeit unterstützt habt. Es war eine unglaublich schwierige, ja fast unerträgliche Zeit für unsere Familie. Es ist das Schwerste, was ich je in meinem Leben durchmachen musste."