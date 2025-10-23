Die australische Food-Influencerin und Ernährungsberaterin Stacey Warnecke (30), geborene Hatfield, war überglücklich, als sie Ende September ihr erstes Kind zur Welt brachte. Doch kurz nach der Hausgeburt ihres Sohnes Axel trat eine "unvorhersehbare und äußerst seltene Komplikation" auf, woraufhin sie umgehend ins Krankenhaus gebracht wurde. Trotz "aller Bemühungen" der Ärzte konnte das Leben der jungen Frau nicht mehr gerettet werden.

Ehemann veröffentlichte Nachricht über Tod seiner Frau Diese tragische Nachricht über den Tod seiner "wunderschönen Frau, Seelenverwandten und besten Freundin" veröffentliche ihr Ehemann Nathan Warnecke nun auf dem Instagram-Profil @naturalspoonfuls der Ernährungsberaterin. Über 25.900 Menschen ließen sich dort von Hatfields "Low Tox"-Rezepten, also Gerichte mit möglichst natürlichen, unverarbeiteten Zutaten, inspirieren.

Hausgeburt hatte Komplikationen zur Folge Neben ihrer Leidenschaft für gesunde Ernährung hatte die 30-Jährige jedoch noch einen anderen, viel größeren Herzenswunsch: "Es war ihr größter Lebenstraum, Mutter zu werden. Sie hat es geschafft – auf ihre Weise, genau so, wie sie es sich immer gewünscht hatte", schrieb ihr Mann in einem bewegenden Beitrag und bezog sich damit auf die geplante Hausgeburt.

Influencerin verstarb kurz nach Geburt Was der glücklichste Tag ihres Lebens hätte sein sollen, wurde nur wenige Stunden nach der Geburt von Baby Alex zur Tragödie: Die junge Mutter verstarb am 29. September im Krankenhaus infolge von Komplikationen bei der Entbindung. "Das Krankenhauspersonal war unglaublich und tat sein Bestes, aber letztlich konnte trotz aller Bemühungen nichts getan werden. Stacey verstarb, nachdem sie erfolgreich unseren erstgeborenen Sohn Axel zu Hause zur Welt gebracht hatte", so Warnecke.

Weitere Einzelheiten zum Gesundheitszustand machte der Ehemann der Verstorbenen nicht öffentlich.