Baby starb nach Hausgeburt: Bedingte Haft für Hebamme

Eine Hebamme hat am Montag am Wiener Landesgericht den Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung im Zusammenhang mit einer von ihr betreuten Hausgeburt zurückgewiesen.

Die Angeklagte wies jegliches ihr unterstelltes Fehlverhalten zurück. "Für mich war die Frau keine Hochrisikopatientin", betonte sie. Ein Kaiserschnitt bei einer vorangegangenen ersten Geburt und das Alter der werdenden Mutter - diese war zum Zeitpunkt der Schwangerschaft 38 Jahre alt - waren für die Hebamme "kein Grund, dass man das (eine Hausgeburt, Anm.) nicht macht" bzw. "nicht relevant". Die Frau sei "nicht am Limit ihrer Energie" gewesen.

Angeklagte hat bisher 500 Hausgeburten betreut

Die werdende Mutter war im März 2023 an die Hebamme herangetreten, die seit Oktober 2007 ihren Beruf ausübt, seit 2008 Hausgeburten betreut und seither jährlich zwischen 30 und 35 und insgesamt rund 500 derartige Geburtsvorgänge durchgeführt hat. Bezogen auf den konkreten Fall betonte die Angeklagte, die in ihrer Einvernahme mehrfach auf ihre an einer Fachhochschule zum Thema Hausgeburt abgelegte Masterarbeit verwies, die werdende Mutter sei in diese Thematik "gut eingelesen" gewesen: "Sie hat Studien und die Masterarbeit, die ich geschrieben habe, gekannt."