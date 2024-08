"Bitte schneidet mich auf!": Mutter erhebt nach Tod von Baby weiter Vorwürfe

„Das Schlimmste wäre gewesen, wenn unsere fünfjährige Tochter ohne Mama hätte aufwachsen müssen.“ Sie weint, stockt und sagt dann: „Die lebenserhaltenden Maschinen bei Lukas wurden abgedreht, wir haben unser eigenes Kind zu Grabe getragen, das wünscht man niemandem.“

Tod nach Hirnschäden

Es ist ein emotionaler Tag für alle Beteiligten am Landesgericht in Wels: Im Dezember 2021 ist Lukas acht Tage nach der Geburt an schweren Hirnschäden verstorben, die Eltern fühlen sich unzureichend betreut, orten zahlreiche Fehlentscheidungen seitens des medizinischen Personals und klagen den diensthabenden Gynäkologen an. Die Anklage lautet auf grob fahrlässige Tötung und schwere Körperverletzung.

Aufgrund von massiven Fehlentscheidungen und -behandlungen sollen sowohl Mutter als auch Kind schwer verletzt worden sein.