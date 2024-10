Hausgeburt trotz absehbarer Komplikationen: Mutter (38) vor Gericht

Zwei "Wendungen" wurden vorgenommen, um das Kind in die richtige Lage zu bekommen. Was vorerst funktionierte. Aber das Kind habe sich aber wieder zurückgedreht.

Die Staatsanwältin verweist auf zwei frühere Hausgeburte n: "Man mag davon halten, was man will, aber die sind zum Glück gut ausgegangen." Beim vierten Kind ging es nicht gut aus, weiß sie: "Das Kind musste zwei Mal im Mutterleib gedreht werden, weil eine Beckenendlage vorlag: "Deshalb wurde eine stationäre Auflage empfohlen, Sie lehnten das ab – obwohl deutlich auf die tödliche Gefahr hingewiesen wurde."

Weil das Kind nicht atmet, ruft sie den Vater des Kindes an, ihren Ex-Lebensgefährten. Der läuft sofort in die Wohnung, sieht, dass das Kind "blau" ist . "Es hat eh Puls", habe die Angeklagte noch gesagt.

Kind hätte gesund leben können

Für die Staatsanwältin ist klar: "Das wäre ohne das Verhalten der Angeklagten anders gewesen. Das Kind wäre ohne Beeinträchtigung auf die Welt gekommen."

Was die Richterin wissen will: Warum sie am 1. August trotz deutlicher Hinweise auf die tödliche Gefahr der Ärzte im Spital, die Geburt einzuleiten, einen Revers unterschrieben habe? Keine Antwort. So deutlich habe sie das nicht wahrgenommen. Und sie betont neuerlich: "Dass ich das explizit abgelehnt habe, stimmt nicht. Für mich hat es nicht nach einer Geburt ausgeschaut."

Was die Angeklagte auch nicht erklären kann: Wie sie die beiden kleinen Kinder versorgt, wenn die Geburt doch plötzlich einsetzt. Auch habe sie keinen Kontakt zu dem nächstgelegenen Krankenhaus aufgenommen, für den Fall einer plötzlichen Geburt. Für die Staatsanwaltschaft deutliche Hinweise: Sie habe nie geplant gehabt, das Kind nicht zu Hause zur Welt zu bringen.