Krimi um Traunsee-Villa: Chats bringen Angeklagte in Bedrängnis

Die Anwaltsriege aus Wien ist zum Teil schon da, der Richter trifft erste Vorbereitungen, ehe es wieder zur Sache geht. Die Sache: Die Pension Neuwirth. Die Villa am Traunsee in Gmunden steht im Mittelpunkt dieses Justiz-Krimis , der am Landesgericht verhandelt wird.

Und auch ein Notar soll dabei mitgewirkt haben. Er sitzt ganz rechts, blaues Sakko, neben der Anwältin, auch ein guter Bekannter von ihr. Die Immobilienmaklerin muss heute erneut zur Befragung nach vorne.

Chats widerlegen Aussagen

Chats und Fakten bringen sie in Bedrängnis. Denn an dem Tag, an dem sie angegeben hatte, dass sie das Haus, das sie den Angeklagten erstmals in einem Bierzelt angepriesen hat, gemeinsam mit der Verkäuferin und einem Angeklagten besichtigt habe, war sie in Kroatien auf Urlaub, wie Chats beweisen. Und an dem Tag, an dem sie die Unterlagen an Frau Neuwirth übergeben haben will, war die Angeklagte selbst im Spital.

Viele Fragen beantwortet sie nicht, sie bleibt dabei, dass sie sich nichts Strafbares zu Schulden kommen habe lassen.

"Über den Tisch ziehen schaut anders aus"

Dabei bleibt auch der Bruder der Angeklagten. Obwohl die Chats auch belegen, dass seine Aussagen mit den tatsächlichen Fakten nicht in Einklang zu bringen sind.

Aber er dreht den Spieß um: „Für mich schaut über den Tisch ziehen anders aus“, sagt er, „da hätten wir alle Änderungsvorschläge nicht akzeptiert.“ Es sei nicht in Ordnung, ihn als "Unmensch" darzustellen: "Sogar eine Zeugin sagt, ich hätte nur das Beste gewollt.“