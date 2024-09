Krimi um Villa am Traunsee: Sechs honorige Personen vor Gericht

Heute nehmen die Anwältin, ihr Bruder und ihr Mann, ihr Anwaltskollege, der befreundete Notar und die Maklerin, gegen deren Mann mittlerweile auch ermittelt wird, in Wels zum vierten Mal auf der Anklagebank Platz. Das Interesse an dem Fall ist enorm, vor allem in der Anwalts- und Immobilienszene.

Es geht um die Reputation von Berufsständen

Schließlich geht es auch um die Reputation von Berufsständen, bei denen Glaubwürdigkeit und Vertrauen eine besonders große Rolle spielen.

Vertreten werden die Angeklagten von einer Armada an Wiener Anwälten. Gegenüber sitzt der Vertreter der Anklage, Staatsanwalt Thomas Mörtelmayr, ebenso Christoph Mizelli von der Kanzlei Traunseelaw als Privatbeteiligtenvertreter.