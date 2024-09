Prozess um Villa am Traunsee: Unterlagen in Bank sichergestellt

Nach einer langen Sommerpause geht der Betrugs-Prozess um die Villa in Gmunden am Traunsee in die heiße Phase. Am Donnerstag findet die nächste Verhandlung statt, am kommenden Dienstag soll es das Urteil geben.

Zur Erinnerung: Angeklagt sind eine Anwältin aus Linz, ihr Bruder und ihr Ehemann, beide Immobilienentwickler, ein weiterer Anwalt aus ihrer Kanzlei, ein befreundeter Notar und eine Immobilienverkäuferin.