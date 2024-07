Prozess um Villa am Traunsee: Was ist ein Bootshaus wert?

Woran er sich auch erinnert: Dass bald danach die Rede davon gewesen ist, dass die Käufer - also die Immobilienfirma zweier Angeklagter - ebenfalls Pachtverträge mit den Bundesforsten abschließen wollen.

Auch jenen von Frau Neuwirth. Sie war seit 1.1. 1960 Vertragspartner, mit der Familie selbst haben die Bundesforste seit 1885 einen Pachtvertrag über das Grundstück am Traunsee an der Traunsteinstraße in Gmunden.

Heute sind aber zuerst noch die Bundesforste am Wort. Der Zeuge ist für die Verwaltung der Seegrundstücke der Bundesforste zuständig. Rund 3.900 derartiger Verträge hat er zu verwalten.

Üblicherweise geben die Bundesforste so lang laufende Verträge wie den betreffenden auch ohne Ausschreibung an Rechtsnachfolger weiter. Bei langfristigen Verträgen - bis zu 25 Jahre - sogar mit Kündigungsverzicht. Bei kürzeren Verträgen behalten sich die Bundesforste eine einjährige Kündigungsfrist vor.

Strafbar dürfte diese Aussage allerdings nicht sein, weil der Angeklagte diese Aussage als Partei, und nicht als Zeuge getätigt hatte, sieht der Staatsanwalt in dieser Frage von einer Anklageerweiterung ab.

Worauf der Staatsanwalt die Diskrepanz zu dessen Aussage im Zivilrechtsprozess aufzeigt: Denn da habe er behauptet, es hätte ein Bewerbungsverfahren gegeben, bei dem er zum Zug gekommen sei. Der Zeuge kann sich das Lachen nicht verkneifen: "Nein, in dem Fall war das nicht so, es hat keine Ausschreibung gegeben."

Von der Verteidigung wurde ins Treffen geführt, dass es sich bei Bootshaus, großem Steg und der Slipanlage um Schwarzbauten handle. Was den Verkehrswert schmälern würde. Für die Bundesforste ist klar: Sollten diese Einbauten abgerissen werden müssen, würde ein anderer bzw. kein Pachtzins verlangt werden.

Üblicherweise werden von den Bundesforsten gerade bei Seegrundstücken an der Traunsteinstraße bei Neuvergaben die Anrainer bevorzugt behandelt. Da sei es oft auch möglich, höhere Preise für diese Grundstücke zu erzielen - verkaufen würde man aber Gründe, wie das betreffende keinesfalls.

Bewertet wurde das Bootshaus im Gutachten mit einem Wert von fast 900.000 Euro - gerechnet allerdings auf eine 100-jährige Laufzeit. Die Bundesforste haben zuletzt am Traunsee und am Attersee im Zuge von Strukturbereinigungen Seegrundstücke um rund 1.500 Euro pro Quadratmeter verkauft.

Die Pacht ist unterschiedlich - am Attersee verlangen die Bundesforste etwa 25 Euro pro Quadratmeter und Jahr, am Traunsee nur 17. Und da gibt es darüber hinaus ein massives Preisgefälle von sehr teuer in Gmunden (wo die umstrittene Liegenschaft liegt) bis günstiger im Süden bei Ebensee.

Für das Seegrundstück mit Bootshaus wurden von den Angeklagten 90.000 Euro bezahlt. Am Nachmittag will der Richter jedenfalls von den Gutachtern noch genauer in Erfahrung bringen, welchen Preis die alte, demente Frau tatsächlich für die gesamte Liegenschaft erhalten hätte müssen.

Das Gutachten wurde von der Verteidigung jedenfalls massiv in Zweifel gezogen, vor allem was den Preis für das Bootshaus betrifft. Denn zahlreiche solche Objekte seien um wesentlich weniger als die im Gutachten kolportierten mehr als 600.000 Euro verkauft worden.

Urteil gibt es heute sicher nicht, geplant ist eine Fortsetzung des Prozesses im Herbst.