Prozess um schwere Dauerfolgen: Mutter lehnte bei Hausgeburt Hilfe ab

Sie hatte laut Anklage sämtliche Warnungen der Ärzte aufgrund von Schwangerschaftskomplikationen in den Wind geschlagen und das Kind ganz alleine zu Hause zur Welt gebracht. Es kam zu einer massiven Sauerstoffunterversorgung des Babys, das nun an schweren Dauerfolgen leidet.

Baby atmet nicht

Zudem habe es die Frau von Anfang an unterlassen, auf erforderliche Kontakte zurückzugreifen, heißt es in der Anklageschrift. Allenfalls habe sie ihren Ex-Lebensgefährten - den Vater des Babys - als Kontaktperson gehabt. Dieser hatte am Tag der Geburt, dem 6. August 2023, die gemeinsamen Kinder morgens abgeholt.

Am Nachmittag rief sie ihn an, dass das Baby geboren sei, aber nicht atme. Der Mann alarmierte die Rettung und eilte auch selbst mit einem Bekannten zu seiner Ex-Partnerin. Das Baby habe bereits eine blau-graue Gesichtsfarbe gehabt, die Angeklagte habe dennoch gemeint, es sei alles in Ordnung, so die Staatsanwaltschaft.