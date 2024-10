30-er war ungültig: Raser bekommt beschlagnahmtes Auto zurück

Am Dienstagabend hatte die Polizei einen Lenker in Neukirchen an der Vöckla (Oberösterreich) aus dem Verkehr gezogen, der im Bereich einer Baustelle statt 30 mit 128 km/h unterwegs war. Demnach war der 28-jährige Mann fast 100 km/h zu schnell unterwegs - deshalb wurde auch sein Auto beschlagnahmt.