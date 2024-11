Fatale Alleingeburt: Laut Zeugen hatte Mutter kein Vertrauen in Spital

Nach einer fatalen Alleingeburt daheim ist am Freitag in Wels der Prozess gegen eine 38-Jährige mit neu geladenen Zeugen fortgesetzt worden. Die Mutter soll alle Warnungen der Ärzte wegen Schwangerschaftskomplikationen ignoriert und ihr viertes Kind ohne Hilfe zu Hause geboren haben.

Die Staatsanwältin hält der Frau "verantwortungsloses Verhalten" vor, mit dem sie "ihr und das Leben des Kindes gefährdet" habe. Es stehe auch ein fahrlässiges bzw. grob fahrlässiges Verhalten im Raum, führte die Richterin am zweiten Prozesstag aus.

Am 6. August habe die Hochschwangere ihr Badezimmer zum Kreißsaal umfunktioniert. Um 16.00 Uhr sei es dann zur Geburt gekommen. Nachdem das Mädchen nicht atmete, verständigte sie ihren Ex-Lebensgefährten - den Vater des Babys.

Die Angeklagte habe nach zwei bereits gut gegangenen Geburten daheim ein drittes Mal auf diese Weise entbinden wollen. Wieder habe sie auf jegliche ärztliche Hilfe und eine Hebamme verzichtet, obwohl ihr im Spital "explizit" dringend davon abgeraten worden war, so der Vorwurf.

Der Mann alarmierte die Rettung und eilte auch selbst mit einem Bekannten zu seiner Ex-Partnerin. Das Baby habe bereits eine blau-graue Gesichtsfarbe gehabt, die Angeklagte habe dennoch gemeint, es sei alles in Ordnung, das Kind habe einen Puls.

"Bewusste Entscheidung für Hausgeburt"

Jener Bekannte, der als Zeuge am zweiten Prozesstag am Freitag aussagte, erinnerte sich an Gespräche mit dem Ex-Partner der Angeklagten, wonach dieser beklagt habe, dass die Frau sehr wohl bewusst daheim entbinden wolle, weil das "Krankenhaus mache es eh nicht richtig".

Als die beiden Männer direkt nach der Geburt zur Wohnung der Frau kamen, seien sie von ihr mit dem reglosen Baby im Arm empfangen worden. Sie sei "völlig fertig" gewesen, sagte der Zeuge.

Angeklagte plädiert auf nicht schuldig

Die 38-Jährige erklärt sich nicht schuldig im Sinne der Anklage. Sie habe nicht allein daheim entbinden wollen, vielmehr sei es zu einer traumatischen Sturzgeburt nach einem Blasensprung gekommen, meinte sie bereits zum Prozessauftakt. Sie sei geschockt gewesen, als sie bemerkt habe, dass sich ihr Mädchen nicht bewege. Sie erinnere sich nur noch daran, dass das Kind nicht mit dem Kopf zuerst zur Welt gekommen sei und es sich damit erneut in die problematische Beckenendlage gedreht hatte.