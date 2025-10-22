Der Fall von Kira Cousins aus Schottland sorgt für Aufsehen. Die 22-jährige Influencerin hat mehr als 39.000 Follower auf TikTok und verstrickt sich zurzeit in mehrere Kontroversen. Im Netz wird die junge Frau vor allem dafür kritisiert, dass sie eine Schwangerschaft sowie Geburt vorgetäuscht hat.

Schwangerschaft und Geburt erfunden Cousins soll laut mehreren Berichten auf Social Media von ihrem Ex-Freund Jamie schwanger geworden sein, der sie zuerst um eine Abtreibung gebeten hätte. Cousins habe sich geweigert und wollte das Baby auf die Welt bringen. Obwohl das Pärchen während der vermeintlichen Schwangerschaft getrennt war, stand ihr der Ex-Freund zur Seite. Sogar eine Baby-Party, bei der das Geschlecht des Kindes verkündet wurde, wurde für die Influencerin veranstaltet. Dabei hätte sie zahlreiche Geschenke für das Kind bekommen.

Zu medizinischen Untersuchungen wollte Cousins nicht begleitet werden, weder von ihrem Ex-Freund noch von ihrer Mutter. Auf Social Media verkündete die Mama in spe, dass bei ihrem Kind ein schwerer Herzfehler festgestellt worden ist. Nach neun Monaten brachte die 22-Jährige ihre Tochter Bonnie-Leigh auf die Welt. Doch nur kurze Zeit später wurde bekannt, dass es sich bei der ganzen Geschichte um einen Betrug gehandelt habe.

Baby-Puppe als eigenes Kind behandelt Kira Cousins soll nicht nur einen gefälschten Babybauch während der Fake-Schwangerschaft getragen haben, sondern eine realistisch aussehende Puppe als ihr Baby präsentiert. Kurz darauf kam die Lüge ans Licht und die Geschichte um das erfundene Baby verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Netz. Auf TikTok äußerte sich die junge Frau zu den Vorwürfen: "Ich lag im Bett, als meine Mutter in mein Zimmer kam und feststellte, dass es sich um eine Puppe handelte." Cousins soll ein Gespräch mit ihrer Familie geführt haben, in dem sie über den Betrug berichtete. In dem TikTok-Posting stellte sie zudem klar, dass weder ihre Familie noch ihr Ex-Freund Jamie von der Lüge wussten.

Freundin äußert sich zu Kontroverse Auf TikTok veröffentlichte Neave McRobert, eine Freundin von Cousins, ein zehnminütiges Video, in dem sie darüber spricht, dass sie die Influencerin während ihrer Schwangerschaft unterstützt hätte. Laut McRobert habe die Influencerin ihr Kind nie vor anderen Personen gefüttert oder es von ihrer Familie oder Freunden berühren sowie halten lassen. Sie war überzeugt, dass das Baby ihrer Freundin echt sei, hielt es jedoch für verdächtig, dass Cousins alle Fotos ihres Babys plötzlich löschte oder aggressiv reagierte, wenn sich jemand dem Kind näherte.

Die Cousine und Mutter von McRobert äußerten erste Bedenken, dass es sich bei dem Baby um eine Puppe handeln könnte. Die Ex-Freundin der Influencerin betonte im Video, dass sie sich "dumm" vorkommen würde, weil sie nicht realisiert habe, dass das Kind tatsächlich nicht echt war.

Kira Cousins bekommt Morddrohungen Die Reaktionen im Netz überschlagen sich zu dem Fall: Auf Instagram, wo Cousins mehr als 24.200 Follower und Followerinnen hat, bat die Influencerin die Community, mit den "Morddrohungen" aufzuhören. Zudem betonte sie in einem weiteren Posting, dass sie sich professionelle Hilfe suchen möchte.