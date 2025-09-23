Adna Rovčanin-Omerbegović war eine bekannte Influencerin aus Bosnien, die mit 26 Jahren ihren Partner Faris Omerbegović geheiratet hat. Die gelernte Krankenschwester besaß nicht nur ihren eigenen Beauty-Salon, sondern war auch auf Social Media für ihren Content über Make-up & Co. bekannt. Doch der schönste Tag ihres Lebens entwickelte sich zu einer unfassbaren Tragödie: Rovčanin-Omerbegović brach kurz nach der Vermählung zusammen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Nur zwei Tage später war sie tot.

Influencerin stirbt 2 Tage nach Hochzeit Laut dem bosnischen Medium Radio Sarajevo gab die Influencerin am 13. September ihrem Verlobten Faris das Jawort und feierte mit ihrer Familie und ihren Freunden den emotionalen Tag. Die Hochzeit fand im Hotel Hollywood in Ilidž (Kanton Sarajevo) statt. Doch in der Hochzeitsnacht ging es der Influencerin plötzlich schlecht und sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dort fiel sie in ein Koma und verstarb am 15. September – nur zwei Tage nach ihrer Hochzeit.

Todesursache unklar Die genaue Todesursache ist bis dato unklar. Wie Ekskluziva berichtet, wird spekuliert, ob eine Gehirnerschütterung der Grund für ihr Ableben war.

Ehemann nimmt Abschied In einer Instagram-Story schrieb Faris Omerbegović emotionale Worte an seine Frau: "Mein Leben, meine größte Liebe. Möge Allah dir das schöne Paradies schenken. Du bist für immer in meinem Herzen und ich werde dich nie vergessen, und ich weiß, dass wir uns irgendwann wieder sehen werden. In meinen Gedanken und Träumen. Danke für die größte Liebe, die eine Frau geben kann. Dein Mann liebt dich."