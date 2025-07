Frau erfährt von Schwangerschaft – 17 Stunden später ist sie Mutter

In ihrem Video erklärt Charlotte Maddison , dass sie etwas Gewicht zugenommen hatte und ihr Jeans um eine Größe größer kaufen musste. "Ich bin in einer zweieinhalbjährigen Beziehung. Ich dachte, es seien einfach glückliche Beziehungskilos", erinnert sich die 20-Jährige zurück. Sie betont, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht besorgt war, dass sie schwanger sein könnte. Immerhin bekam sie regelmäßig ihre Periode und nahm die Antibabypille ein. Dadurch, dass ihr Baby durch die Plazenta teilweise verdeckt wurde, sah man nicht viel von ihrem Schwangerschaftsbauch. "Ich habe keine Bewegungen gespürt", sagt die TikTokerin.

Am 6. Juni ging Maddison zu ihrer Ärztin, weil sie dachte, dass sie an einer Glutenunverträglichkeit litt. Die Medizinerin war sich sicher, dass die Australierin eine Unverträglichkeit hat, veranlasste jedoch einen Schwangerschaftstest, weil die verschriebenen Medikamente schädlich für ein vermeintliches Baby wäre. Der Test war positiv und die junge Frau versuchte, so schnell wie möglich einen Ultraschalltermin zu vereinbaren. Als sie im Krankenhaus war, wurde ihr mitgeteilt, dass sie bereits in der 38. Woche war. Ihr Baby war also bereits vollständig entwickelt und somit bereit für die bevorstehende Geburt.