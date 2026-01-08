Fernanda Moreno ist vor allem in Mexiko eine bekannte Persönlichkeit in der Fernsehlandschaft. Durch zahlreiche Auftritte in Reality-TV-Formaten erlangte sie große Aufmerksamkeit und baute sich eine beachtliche Fangemeinde auf. Allein auf Instagram folgen ihr mehr als eine Million Menschen.

Nun muss die 28-Jährige jedoch einen schweren Schicksalsschlag verkraften, wie sie selbst in den sozialen Medien mitteilte: Ihr erst zweieinhalb Monate alter Sohn ist verstorben.

Sohn Atlas kam im Oktober 2025 zur Welt Am 9. Oktober verkündete sie auf Instagram die Geburt ihres Sohnes Atlas. Die Social-Media-Bekanntheit bezeichnete diesen Moment als den "besten Tag ihres Lebens". Rund einen Monat später richtete sie eine bewegende Liebesbotschaft an ihr Baby: "Ein Monat als deine Mama und ich kann es nicht glauben! [...] Die Wahrheit ist, es gibt keine Worte, um meine Gefühle zu beschreiben. Ich bin die glücklichste der Welt. Ich liebe dich, wie ich nie zuvor in meinem Leben geliebt habe, mein Baby! 🤍"

Baby nach zweieinhalb Monaten verstorben Nach nur wenigen Wochen des Glücks folgte nun eine erschütternde Nachricht auf ihrem Instagram-Profil: Ihr Säugling ist unerwartet verstorben. Die 28-Jährige schrieb: "Atlas, ich liebe dich über das Leben hinaus, denn die Liebe sitzt in der Seele – und die Seele stirbt niemals …" Dazu teilte sie eine Reihe von Bildern aus vergangenen Tagen, die sie gemeinsam mit ihrem Partner und ihrem Sohn zeigen.