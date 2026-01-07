Mama-Influencerin (†38) stirbt nach riskantem Beauty-Eingriff

Über 76.000 Menschen verfolgten das Leben der Mama- und Lifestyle-Influencerin Yulia Burtseva, auf Instagram bekannt als @burtseva_italia. Die gebürtige Russin lebte zusammen mit ihrem Ehemann Giuseppe und ihrer kleinen Tochter in Neapel, Italien. Auf ihrem Kanal teilte sie Einblicke in ihr Familienleben und brachte ihre Community mit humorvollen Videos zum Lachen. Nun erschüttern traurige Nachrichten ihre Follower: Die 38-Jährige verstarb am 4. Jänner nach einer Gesäßvergrößerung in einer privaten Schönheitsklinik in Moskau.

Komplikationen unmittelbar nach Eingriff Noch am Tag ihres Todes veröffentlichte die Influencerin Inhalte auf ihrem Instagram-Account, die sie wenige Stunden vor der riskanten Schönheitsoperation lächelnd in einem Moskauer Café zeigen. Wie The Sun unter Berufung auf russische Medienberichte mitteilt, verschlechterte sich Burtsevas Zustand bereits unmittelbar nach dem rund 5.000 Euro teuren Eingriff. Kurz nach den Injektionen kam es zu einem medizinischen Notfall.

Anaphylaktischer Schock: 38-Jährige stirbt nach Povergrößerung Die 38-Jährige soll einen anaphylaktischen Schock erlitten haben, also die schwerste Form einer allergischen Reaktion, bei der das Immunsystem übermäßig reagiert. Obwohl die Mutter unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnten die Ärzte sie nicht mehr retten und sie verstarb kurze Zeit später.

So gefährlich ist ein Brazilian Butt Lift Eine Povergrößerung, besser bekannt als Brazilian Butt Lift (BBL), gilt als besonders riskanter Eingriff. Dabei wird körpereigenes Fett entnommen, aufbereitet und in das Gesäß injiziert, um dieses zu vergrößern und zu straffen. Studien zeigen, dass der Brazilian Butt Lift Schönheitsoperation die höchste bekannte Todesrate unter allen Schönheitsoperationen aufweist. Hauptursache sind fettbedingte Embolien, bei denen Fett in den Blutkreislauf gelangt und lebenswichtige Gefäße blockiert. Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (DGPRÄC) warnen deshalb eindringlich vor den Risiken eines Brazilian Butt Lifts.