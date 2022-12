Bye-bye Brazilian Butt Lift: Cardi B warnt vor Po-Vergrößerungen

Bereits im Jahr 2018 sprach Cardi B in einem Interview mit GQ offen über ihre PO-Vergrößerung und enthüllte, dass sie sich in einem Kellerapartment in New York City für 800 Dollar dafür illegal Silikon spritzen ließ. "Es war der verrückteste Schmerz überhaupt. Ich hatte das Gefühl, ich würde ohnmächtig werden. Mir war ein bisschen schwindlig. Und es leckt etwa fünf Tage lang", so die Rapperin.