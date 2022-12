Netflix-Hit: Wednesday Addams bringt den Gothic-Chic zurück

Schwarz über Schwarz

In der Hit-Serie besucht Wednesday die Nevermore Academy, wo sie versucht, eine erschreckende Mordserie aufzudecken. Hauptdarstellerin Jenna Ortega ist dabei – ganz dem Preppy-Look entsprechend – stets in Schuluniform gekleidet, jedoch in düsterer Variante mit grau-schwarzem Rock, schwarzer Krawatte unter farblich passendem schultypisch gestreiften Blazer. Ein weißer Kragen, der unter dem grauen Pullunder hervorblitzt, ist das Höchste der Gefühle. Die schwarzen Haare sind stets in zwei Zöpfen geflochten.