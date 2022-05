Leder und Latex: Was hinter dem Modetrend "Fetishcore“ steckt

Der Look der Stunde spiegelt sich jedenfalls auch in den Suchanfragen im Netz und den Postings auf Social Media wieder. So gab das Modesuchportal Lyst kürzlich bekannt, dass sich Suchanfragen nach Stichworten wie "Harness“ auf der Plattform in einem Monat um 132 Prozent gesteigert hätten. Seit Jahresbeginn sollen außerdem die Online-Verkaufszahlen für Leder-Choker um 100 Prozent zugenommen haben.

Und auf der Social-Media-App Tiktok zeigen Influencerinnen längst, wie man Harnische am besten im Alltag kombiniert.