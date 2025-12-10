Die russische Influencerin Anna Saparina sorgte mit ihrem jüngsten Beitrag für Aufsehen, als sie ihren Sohn in einen Plastiksack gesteckt und die Luft mit einem Staubsauger herausgesogen hat. Die 36-Jährige wollte mit dem Video offenbar mehr Likes generieren.

Schockierendes Video im Netz Saparina, die aus Saratow stammt, filmte ihr Kind dabei, wie es in einem großen Vakuum-Plastiksack steckt. Anschließend schloss sie einen Staubsauger über eine Öffnung an das Plastikbehältnis an, um die Luft auszusaugen. Das Video, das sich vermehrt auf Twitter verbreitet, zeigt, wie ihr Sohn verängstigt und zusammengekauert da liegt und "Mama" weint, während das Plastik sich auf seinem Gesicht festsaugt.

Die Aufnahmen wurden laut dem russischen Medium sarinform.ru erstmals von dem Telegram-Kanal Baza veröffentlicht. Das Kind soll unversehrt geblieben und wieder lachend aus dem Beutel geklettert sein. Im Netz wurde der Content als "schrecklich" und "abartig" bezeichnet. Einige User und Userinnen forderten das Jugendamt auf, die Saparina zu überprüfen. Die Aufnahmen wurden mittlerweile wieder gelöscht.

Influencerin wird von Polizei gesucht Wie das russische Medium Ria Novosti berichtet, wurde die Polizei über das Video informiert. Die Beamten konnten Saparina und ihr Kind in Saratow jedoch nicht finden. Die Mutter der Influencerin bestätigte, dass es sich in der Aufnahme um ihren Enkelsohn handeln und Saparina in Moskau leben würde. Die Polizei wird ihre Suche in der Hauptstadt fortsetzen, wie eine Quelle aus den Strafverfolgungsbehörden gegenüber dem Medium mitteilte. Es wurde eine Untersuchung "wegen möglicher rechtswidriger Handlungen gegenüber einem Kind" eingeleitet.

Hilfsangebote Die Möwe : Kostenlose, anonyme Beratung bei Gewalt, Krisen und anderen Sorgen unter die-moewe.at.



Kidsline: Eine kostenlose Hotline für Kinder unter 0800 234 123.