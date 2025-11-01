Userin Sheena Boggs filmte vor rund fünf Jahren ihre damals elfmonatige Tochter Ellie, die einen ganzen Satz zu ihrer Mutter sagte. Die Nutzer und Nutzerinnen sind von dem Video verblüfft.

Baby sagt: "Lies ein Buch vor, bitte" In der Aufnahme sieht man Ellie, wie sie ein Buch in der Hand hält und auf ihre filmende Mutter zugeht. Dabei sagt sie: "Lies ein Buch vor, bitte" und reicht Boggs das Bilderbuch. "Ein Buch lesen? Okay, wir können ein Buch lesen", antwortetet die TikTokerin. In der Videobeschreibung berichtet Boggs: "Ich bin immer noch total begeistert, wenn ich alte Videos von ihr sehe! Mit neun Monaten konnte sie schon laufen und mit elf Monaten konnten wir sie schon verstehen. Ich weiß, es klingt immer noch etwas unverständlich, aber ich schwöre, es wurde immer deutlicher." Die Nutzerin betont, dass sie noch weitere Aufnahmen hat, die beweisen, wie früh ihre Tochter bereits in der Lage war, zu sprechen.

Wann fangen Kinder zum Sprechen an? Laut NetDoktor sprechen Kinder zwischen acht Monaten und einem Jahr die ersten Wörter. Kleinkinder fangen erst mit rund zwei Jahren an, kurze und einfache Sätze wie "Mama spielen" zu sprechen.

Baby kommunizierte zuvor mit Gebärdensprache Mittlerweile ist Ellie sechs Jahre alt, doch Boggs erklärte gegenüber People, dass sie von dem Sprachtalent ihrer Tochter nicht überrascht war: "Anfangs war es so eine Art Babysprache, die nur eine Mutter versteht, aber es ging schnell voran. Sie war schon immer sehr ausdrucksstark und wollte unbedingt kommunizieren. Schon bevor sie sprechen konnte, hat sie Dinge wie 'mehr', 'bitte‘ und 'fertig‘ in Gebärdensprache ausgedrückt", sagte Boggs.

Die TikTokerin könne sich zwar nicht mehr an das erste Wort ihrer Tochter erinnern, doch sie ist sich sicher, dass ihr Kind von Anfang an immer gesprochen hat. "Sie hatte schon immer eine Vorliebe für Sprache und Lernen. Sie hörte immer ganz genau zu, wenn ich ihr etwas sagte, und setzte es sorgfältig um", erzählte die zweifache Mutter weiter.

Mädchen wird zu Hause unterrichtet Auch die motorischen Fähigkeiten ihrer Tochter waren früh ausgeprägt: "(...) mit zwei Monaten drehte sie sich, mit fünf krabbelte sie und mit neun lief sie – und kurz darauf, begann sie zu sprechen", erklärte Boggs. "Sie ist jetzt sechs Jahre alt, wird zu Hause unterrichtet und ist genauso gut wie ihr älterer Bruder, der in die zweite Klasse geht."