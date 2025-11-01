Verblüffendes Video: Kleinkind (11 Monate) spricht ganzen Satz
Userin Sheena Boggs filmte vor rund fünf Jahren ihre damals elfmonatige Tochter Ellie, die einen ganzen Satz zu ihrer Mutter sagte. Die Nutzer und Nutzerinnen sind von dem Video verblüfft.
Baby sagt: "Lies ein Buch vor, bitte"
In der Aufnahme sieht man Ellie, wie sie ein Buch in der Hand hält und auf ihre filmende Mutter zugeht. Dabei sagt sie: "Lies ein Buch vor, bitte" und reicht Boggs das Bilderbuch. "Ein Buch lesen? Okay, wir können ein Buch lesen", antwortetet die TikTokerin.
In der Videobeschreibung berichtet Boggs: "Ich bin immer noch total begeistert, wenn ich alte Videos von ihr sehe! Mit neun Monaten konnte sie schon laufen und mit elf Monaten konnten wir sie schon verstehen. Ich weiß, es klingt immer noch etwas unverständlich, aber ich schwöre, es wurde immer deutlicher." Die Nutzerin betont, dass sie noch weitere Aufnahmen hat, die beweisen, wie früh ihre Tochter bereits in der Lage war, zu sprechen.
Wann fangen Kinder zum Sprechen an?
Laut NetDoktor sprechen Kinder zwischen acht Monaten und einem Jahr die ersten Wörter. Kleinkinder fangen erst mit rund zwei Jahren an, kurze und einfache Sätze wie "Mama spielen" zu sprechen.
Baby kommunizierte zuvor mit Gebärdensprache
Mittlerweile ist Ellie sechs Jahre alt, doch Boggs erklärte gegenüber People, dass sie von dem Sprachtalent ihrer Tochter nicht überrascht war: "Anfangs war es so eine Art Babysprache, die nur eine Mutter versteht, aber es ging schnell voran. Sie war schon immer sehr ausdrucksstark und wollte unbedingt kommunizieren. Schon bevor sie sprechen konnte, hat sie Dinge wie 'mehr', 'bitte‘ und 'fertig‘ in Gebärdensprache ausgedrückt", sagte Boggs.
Die TikTokerin könne sich zwar nicht mehr an das erste Wort ihrer Tochter erinnern, doch sie ist sich sicher, dass ihr Kind von Anfang an immer gesprochen hat. "Sie hatte schon immer eine Vorliebe für Sprache und Lernen. Sie hörte immer ganz genau zu, wenn ich ihr etwas sagte, und setzte es sorgfältig um", erzählte die zweifache Mutter weiter.
Mädchen wird zu Hause unterrichtet
Auch die motorischen Fähigkeiten ihrer Tochter waren früh ausgeprägt: "(...) mit zwei Monaten drehte sie sich, mit fünf krabbelte sie und mit neun lief sie – und kurz darauf, begann sie zu sprechen", erklärte Boggs. "Sie ist jetzt sechs Jahre alt, wird zu Hause unterrichtet und ist genauso gut wie ihr älterer Bruder, der in die zweite Klasse geht."
TikTok feiert Sprachwunder
Das Video wurde auf der Plattform von zahlreichen Menschen angesehen und kommentiert. Viele User und Userinnen zeigten sich von Ellie begeistert und hinterließen teilweise lustige Kommentare:
- "Wenn sie nicht zu beschäftigt ist, könnte sie dieses Jahr meine Steuererklärung machen?"
- "Schon auf dem Weg zum College... 😔 Wie die Zeit vergeht!"
- "Verdammt, sie hat sogar Manieren, lol. 'Bitte.'“
- "Das würde mir aus irgendeinem Grund Angst machen 🤣😭"
- "Meine Tochter war genauso! Mit neun Monaten konnte sie schon richtig laufen und sprechen. Jetzt ärgert sie mich ein bisschen."
- "Nein, sie kann das Buch ganz allein lesen."
- "Ich war selbst mal ein Baby und kann bestätigen, dass ich genauso überrascht bin wie alle anderen."
- "Mein elf Monate altes Kind sagte, das sei KI."
- "Ich habe 1983 mit ihr zusammengearbeitet. Eine kluge Frau."
