"Too hot to handle: Germany": Wer ist noch zusammen?

Reunion stellt klar: Wer ist noch zusammen? Staffel 2 des deutschen Ablegers von "Too Hot to Handle" ist im Kasten und wurde im Februar ausgestrahlt. Bei der Reunion der Kandidaten und Kandidatinnen am 25. Februar wurde vor allem eine wichtige Frage beantwortet: Welche Pärchen sind noch zusammen?

Laurenz und Brenda Bei "Too Hot Too Handle" funkte es ordentlich zwischen Laurenz und Brenda. Doch nach der Show soll sich vor allem Brenda distanziert und nicht mehr auf Laurenz' Kontaktversuche geantwortet haben. Er besuchte sie in der Arbeit und nach dem kurzen Wiedersehen erhielt der Kandidat eine Nachricht seiner Angebeteten, die ihn aus Wolken fallen ließ: Für Brenda war er nur "ein Sommer-Flirt". Die Teilnehmerin verteidigte sich, dass ihr "alles zu viel" war und ihr Laurenz "keine Luft zum Atmen" geben können.

Während der Funkstille meldete sich Laurenz bei Kandidatin Jasmina, die Brenda schon während der Dreharbeiten ein Dorn im Auge war. Zuerst waren die beiden nur befreundet, doch beim Silvesterfeiern haben sie sich geküsst und sich anschließend "paar Mal getroffen". Laurenz erzählte Brenda, dass er mit Jasmina nur einmal intim geworden ist, doch Brenda berichtete, dass sie alle Chatverläufe gelesen hat – sie war sich sicher, dass doch noch Gefühle involviert waren. Brenda meldete sich aber anschließend wieder bei Laurenz und versuchte, um ihn zu kämpfen – mit Erfolg: "Wir sind zusammen, wir sind glücklich zusammen", erklärte die Kandidatin. Zwei Tage nach der "Versöhnung" ist sie bei Laurenz eingezogen.

Cassie und Lennart Eigentlich hatte Lennart mit Jasmina in der Show angebandelt, doch Cassie erobert in Windeseile sein Herz, sodass vor allem die beiden ihre Verbindung weiterhin erforschen wollten. Obwohl es während der Aufnahmen immer wieder mal zu Schwierigkeiten kam und beiden Kandidaten in puncto "einander zuhören" schwächelten, verließen sie tatsächlich gemeinsam als Couple die Show. Lennart hatte sich im Finale gegen einen Teil des Preisgeldes und für seine Auserwählte Cassie entschieden. Der Kandidat gab in der Reunion-Folge an, dass er schon beim Eintritt in die Sendung geplant hatte, nicht das Geld anzunehmen.

Doch die Liebe währte nicht lange, denn die beiden bestätigten, dass sie kein Paar mehr sind. Lennart erklärte, dass er keine Priorität für Cassie sei und Show-Freundin Joana wichtiger für sie wäre. Cassie erklärte, dass sie zwar "wirklich Gefühle" hatte, aber ihr Partner "überhaupt nicht" auf sie eingegangen sei. Auch der Kandidat bestätigte, dass er in seine Ex-Freundin verliebt war. Die Beziehung sei sehr schnell nach den Dreharbeiten in die Brüche gegangen. Cassie ist zurzeit Single, datet aber zurzeit jemanden. Lennart ist ebenfalls Solo und bekam in der Reunionfolge die Chance, einen Aufruf zu machen, damit sich eine potenzielle Partnerin auf Instagram meldet.

Auf TikTok können die beiden Influencer mittlerweile über das verlorene Liebesglück wieder lachen.

Fabian und Tanina Fabian sorgte nicht nur für die meisten Regelverstöße in der Show, sondern verließ diese auch als Gewinner. Und obwohl er sich selbst als "F*ckboy" betitelte, verliebt er sich in Kandidatin Tanina. "Ich hab mich wirklich auf Tanina eingelassen", erklärte der Kandidat beim Wiedersehen. "Ich hab gemerkt, was ich eigentlich für ein A****loch war."

Nach der Show kamen die beiden tatsächlich zusammen, doch Tanina musste ihm laut eigenen Angaben "einiges beibringen". Doch in dem Retreat hat sie gelernt, "loszulassen" und sich auf die Partnerschaft einzulassen. Und das kam wohl auch bei Fabians Familie gut an, denn seine Mutter habe "für eine Frau wie Tanina" gebetet. "Ich vertraue Fabian zu 100 Prozent", sagte die Kandidatin, die mit dem Show-Kollegen schon über ein Jahr zusammen ist. Die Liebe zwischen den beiden fruchtet offensichtlich, denn Fabian gab seiner Angebeteten einen "Promise Ring", der das Versprechen ihrer Verbindung besiegelt.

Calvin und Jennifer Calvin hatte eigentlich mit Joana angebandelt, doch "Granate" Jennifer hat ihm schlussendlich den Kopf verdreht. Dass die beiden als Paar aus der Show hervortreten, war da eigentlich schon gesichert – oder? Wie die beiden Kandidaten bei der Reunion erklären, trennten sich ihre Wege nach den Dreharbeiten. Laut Calvin (22) sei der Altersunterschied zu der sechs Jahre älteren Jennifer zu große gewesen. "Vielleicht passen wir nicht zusammen, vielleicht war es nicht unsere Zeit", schlussfolgerte Jennifer. Calvin schließt ein Liebes-Comeback aus, denn der Kandidat ist wieder frisch verliebt und vergeben. Jennifer ist weiterhin Single.

Die US-amerikanische-Show "Too Hot to Handle" (deutscher Titel: "Finger weg!") flimmerte erstmals 2020 über die Bildschirme der Netflix-Abonnenten. Das Konzept der Show war neuartig und unterhaltsam: 14 Singles verbringen einen "Urlaub" zusammen in einer Villa. Sie gehen davon aus, dass dieser von intensiven Flirtereien und viel Körperkontakt geprägt wird.

Doch schnell wird klar, dass die Teilnehmer ihre Libido in Schach halten müssen, denn wer auf Küssen und Sex verzichtet, hat die Chance auf ein Preisgeld von 200.000 Euro. Ihr Verhalten wird von dem Roboter "Lana" beobachtet, der auch Regelverstöße meldet, die den Kandidaten einige Tausend Euro kosten können.