Freundin hat ihn betrogen: "Bin zusammengebrochen"

Seit drei Jahren waren der ehemalige RTL-Rosenkavalier und die Influencerin ein Paar, doch die 34-Jährige soll ihn mehrmals betrogen haben, wie der Reality-TV-Star gegenüber Bild preisgibt. "Ich wurde am Dienstag von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, woraufhin ich zusammengebrochen bin. [...] Ich wünsche dieses Gefühl und diesen Schmerz niemanden", so der 38-Jährige.