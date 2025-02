Von 2016 bis 2024 war die italienische Star-Influencerin Chiara Ferragni (37) mit Rapper Fedez (35), bürgerlich Federico Leonardo Lucia, zusammen. Das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, heiratete im September 2018 im Zuge einer traumhaften Zeremonie in Noto auf Sizilien.

Ferragni und Fedez haben in Summe über 40 Millionen Instagram-Follower. Sie verkörperten Ruhm, Glamour und galten als absolutes Traumpaar. Doch mehr als sechs von den rund acht Jahren, in denen sie zusammen waren, gab es neben Ferragni noch eine andere Frau, Fedez' heimliche Geliebte. In den letzten Tagen haben sich die Ereignisse und Enthüllungen regelrecht überschlagen, nachdem der italienische Gossip-Journalist Fabrizio Corona (51) die Bombe lassen ließ.