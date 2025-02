Die beiden TikTok-Stars Nicky Champa (29) und Pierre Amaury Crespeau, besser bekannt als Pierro Boo (38), zählen zusammen mehr als 26 Millionen Follower auf ihren Accounts. Knapp sieben Jahren waren die beiden ein Paar – doch Mitte Juli 2023 gaben sie nach nur elf Monaten Ehe ihre Trennung bekannt.

Seit November 2024 teilen beide erneut gemeinsame Erinnerungen und Videos aus vergangenen Tagen. Nun äußert sich Pierre Boo nach zwei Jahren erstmals zu der emotionalen Trennung.

Nicky Champa und Pierre Boo – Dating-Timeline: Im Frühjahr 2017 lernten sich die beiden aufstrebenden Schauspieler bei einem Filmcasting kennen.

kennen. Kurz danach folgte das erste Date, nur ein Monat später zogen Champa und Boo zusammen.

zogen Champa und Boo zusammen. Gemeinsam erstellten sie Content auf YouTube, Instagram und TikTok.

Im August 2022 folgte schließlich die Hochzeit in Las Vegas .

. Im Juli 2023 gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt.

TikTok-Scherz wurde wahr 2023 scherzten die ehemaligen Verliebten noch darüber, dass sie sich getrennt hätten, um ihre Fans zu veräppeln. Doch dann wurde der Spaß zur bitteren Realität. Champa verkündete damals auf TikTok, dass er sich "verloren" fühle und nun alleine reisen würde. Am 9. Juli 2023 veröffentlichte der 38-jährige Boo schließlich eine Instagram-Story, in der er die Trennung bekannt gab. Die beiden TikToker waren insgesamt elf Monate verheiratet.

Was war der Grund für die Trennung? Nicky Champa erklärte im Juli 2023 in einem Interview mit Out, weshalb die Beziehung in die Brüche ging: "Ich glaube, wenn man älter wird, werden einem andere Dinge bewusst", so der Content Creator. "Dazu kommt noch der Aspekt der sozialen Medien und der ständige Vergleich mit anderen Menschen und der Druck, dieses Image aufrechtzuerhalten." Laut Champa habe sich sein Leben "wie eine 'Black Mirror'-Folge" angefühlt. Die Netlflix-Show erzählt düstere Geschichten der Menschheit im Technologiezeitalter.

"Ich kann nur für mich selbst sprechen. Ich habe mich in dieser Beziehung verloren. Ich habe dafür eine Menge geopfert. Ich habe mich dieser Beziehung und der Marke, die wir aufgebaut haben, verschrieben", erklärte Champa weiter. "Ich glaube, in dieser Phase meines Lebens musste ich mich für mich entscheiden und mich zuerst wählen. Und ich denke, Pierre musste das Gleiche tun und das ist die Richtung, in die wir gehen." Auch nach der Trennung habe er weiterhin "Liebe" für seinen Ex-Partner empfunden. Unzählige Fans trauerten der Beziehung der beiden TikTok-Stars nach, vor allem Champa kämpfte mit zahlreichen negativen Kommentaren im Netz. User machten ihn für das Ende der Traumbeziehung verantwortlich.

Gemeinsamen Content neu veröffentlicht Zu aller Überraschung posteten sowohl Nick als auch Pierre im November 2024 auf ihren TikTok- und Instagram-Kanälen alte Videos und Bilder, die das Paar verliebt zeigen. Während einige Fans ein mögliches Liebes-Comeback feierten, zeigten sich andere irritiert: "Was zum Teufel ist hier los? Ich dachte, sie hätten sich getrennt."

"Wenn die beiden wieder zusammenkommen, werde ich wieder an die Liebe glauben."

"Ich glaube, ihnen geht langsam das Geld aus, deswegen posten sie alten Content."

"Ihr habt mich verwirrt, weil ich 4 Bücher und 19 Kapitel oder so verpasst habe."

"Was ist hier los?"

Nach 2 Jahren: Pierre Boo äußert sich zur Trennung Am Valentinstag 2025 veröffentlichte Pierre Boo ein Video, in dem er auf ein altes Video seines Ex-Partners reagiert. Champa spricht in der Aufnahme darüber, dass er sich "verloren" und "verwirrt" fühlt. Außerdem wollte er nicht, dass die Trennung auf die "Art und Weise" veröffentlicht wird, wie von Boo ausgeführt. Der 38-Jährige veröffentlichte damals im Juli 2023 eine Instagram-Story, in der er die Fans über das Liebes-Aus informierte.

"Vor zwei Jahren haben Nick und ich uns getrennt. Ich habe mich nie wirklich über dieses Kapitel meines Lebens geäußert und habe mich entschieden, aufgrund der überwältigenden Emotionen, die ich fühlte, zu schweigen. Auch wenn die Trennung schon eine Weile her ist, kommen Trauer und Gefühle weiter hoch", schrieb der gebürtige Franzose unter die Aufnahme. "Ich habe in den letzten Wochen viel nachgedacht und mir einige der Videos aus diesem Moment mit frischen und gereiften Augen angesehen."

Was genau das Video zu bedeuten hat und ob ein mögliches Liebes-Comeback im Raum steht, ist unklar. Seine Fans stärken ihm jedoch weiterhin den Rücken: "Niemand kann dir vorschreiben, wie du trauerst. Wie lange es dauert, um zu heilen, geht niemanden etwas an."