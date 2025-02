Gerda Lewis und Ex Jannik Kontalis tragen Streit auf TikTok aus

Influencerin und Reality-TV-Star Gerda Lewis (32) , die vor allem durch ihre Teilnahme an der RTL-Show "Die Bachelorette" größere Bekanntheit erlangte, machte im November 2024 die Trennung von Jannik Kontalis (28) , den sie in der TV-Sendung "Make Love, Fake Love" kennengelernt hat, publik.

Am 3. Februar teilte die Content Creatorin auf TikTok ein Video aus vergangenen Zeiten, in dem auch Kontalis ungewollt eine Rolle spielt. Bei dem Rückblick sind Lewis und ihre Freundin kichernd und offensichtlich alkoholisiert nach einer Karnevalsnacht zu sehen. Lewis telefoniert lallend mit ihrem damaligen Freund, nennt ihn "Schatz". Er solle sie und ihre Freundin doch bitte abholen. Kurz darauf sitzen die Frauen im Auto und ihr Partner fragt: "Aber wieso? Was habt ihr denn jetzt getrunken, dass ihr so besoffen seid?" Nach kurzem Gelächter stellt Lewis am Ende des kurzen Clips klar: "Also mir ist schlecht!", anschließend endet das Video abrupt.

Die Ex-"Bachelorette" kommentierte das Video mit den Worten: "Dieses Video ist einfach viel zu witzig, ich muss es auf TikTok festhalten."