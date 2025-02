Cathy Hummels zeigt Foto von krankem Sohn und erntet Kritik

Kranker Sohn gezeigt

In einem Throwback-Foto, welches sie am 4. Februar 2025 im Instagram-Feed postete, zeigt Hummels Ludwig erneut unverpixelt und mit deutlichen Herpes-Entzündungen auf den Lippen. In der Bildunterschrift spricht sie das sensible Thema auch offen an. "Heute vor 6 Jahren … das Bild wurde mir gerade angezeigt. Mein Sohn und ich haben nicht nur den gleichen Körper geteilt, sondern teilen auch die wundersame Erkrankung 'Herpes' 😅", schreibt Cathy Hummels.