Diese Geschenke sind Volltreffer

47 Prozent gaben an, dass es für sie "extrem wichtig" ist, dass sich ihre Partner an ihre Vorlieben und Wünsche erinnern. 35 Prozent waren der Meinung, dass sie sich durch die Geschenke ihrer Liebsten wertgeschätzt fühlten, weil sie ihre Lieblingsfarbe oder -geschmackssorte beinhalteten. Manchmal brauchen unsere Partner auch ein wenig Hilfe, um das richtige Geschenk auszuwählen. Mehrere Befragte gaben an, dass sie nicht schlimm finden, wenn ihre Partner in Gesprächen ihre Wünsche erfragen und somit das perfekte Geschenk finden.