Online-Paare führen zufriedenere Beziehungen als Offline-Paare

Zwei Drittel daten online

Um etwaige Unterschiede von Online- und Offline-Beziehungen feststellen zu können, wurden 203 Personen, die über die Online-Datingplattform Parship zu ihrer gegenwärtigen Beziehung gefunden hatten und 542 Personen, die ihren Partner offline getroffen hatten, befragt. Dabei zeigte sich, dass die Partnersuche im Internet längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Auf die Frage, wo man heutzutage Partner kennenlernen könne, gaben zwei Drittel der Befragten an, das passiere etwa online - vor zehn Jahren lag der Wert noch bei circa 50 Prozent. Die Alternativen "beim Ausgehen", "durch Freunde oder Bekannte" und "am Arbeitsplatz" verloren an Reichweite und liegen mittlerweile hinter der Option "im Internet".

Sind Beziehungen nach 2002 entstanden, so bahnten sie sich laut der Umfrage in 23 Prozent der Fälle online an. Damit lagen sie noch vor den Partnerschaften, die auf Freunde oder Bekannte fußen (22 Prozent). Auf ein Kennenlernen beim Ausgehen ließen sich hingegen nur noch 14 Prozent der Pärchen zurückführen. Bei Beziehungen, die vor 2002 ins Leben gerufen wurden, lag der diesbezügliche Wert noch bei einem Drittel, während sich lediglich vier Prozent damals online kennenlernten.