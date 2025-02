Wie viel die Österreicher heuer für den Valentinstag ausgeben wollen

Damit wird etwas weniger tief in die Geldbörse gegriffen als noch vor drei Jahren. Damals war der entsprechende Wert noch bei 84 Euro gelegen. Über die Hälfte aller Valentinstagsgeschenke seien Blumen und Pflanzen , außerdem beliebt: Schokolade oder Dinner-Dates in Restaurants .

Auf dem ersten Platz im Bundesländer-Ausgabenranking liegt Wien. Dort wird mit 81 Euro am meisten für Valentinstagsgeschenke ausgegeben, so die Ergebnisse des Consumer Check. Die Schlusslichter bilden hingegen Niederösterreich und das Burgenland, wo mit 64 Euro am wenigsten für Geschenke ausgegeben wird.