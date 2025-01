Haus des Meeres öffnet die Türen für tierischen Valentinstag

Ob verliebt, verlobt, verheiratet oder Single: Das Wiener Haus des Meeres lockt mit einer tierischen Valentinstags-Aktion um Besucher am 14. Februar . Zum Tag der Liebe sind am späten Nachmittag und frühen Abend zwei spezielle Führungen mit romantischen Elementen wie "Busserln von unseren Kois " geplant, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Der Fokus soll an dem Tag auch auf das Weißkopfsaki-Paar Karl und Gaby gelegt werden.

Sie leben gemeinsam mit ihren beiden Jungtieren Quentin und Elivée im Tropenhaus. Die tagaktive Art der Neuweltaffen lebt ein Leben lang in monogamen Partnerschaften zusammen und bewohnt mit ihren Familienverbänden ein bestimmtes Territorium. Ursprünglich stammen die Tiere aus dem Amazonasgebiet Südamerikas. Männchen und Weibchen sind auch leicht zu unterscheiden: Während Karl ein schwarzes Fell und ein weißes Gesicht hat, ist Gaby braun mit hellen Streifen um den Mund.

Viele Tiere leben als Singles

Doch viele Tiere leben - so wie Menschen - als Singles. Sie sind in keinen fixen Partnerschaften oder sind regelmäßig auf Partnersuche, so wie etwa Clownfische. Bei ihnen vereint ein dominantes Weibchen mehrere Männchen in einem Harem unter sich.

Lemuren hingegen gehen jedes Jahr erneut auf Partnersuche. Dabei sucht sich bei allen 100 Lemurenarten, die nur auf Madagaskar vorkommen, das Weibchen ihren Partner für die Paarungssaison aus den Männchen aus. Die Weibchen haben aber nicht nur in Liebesangelegenheiten das Sagen, sie führen auch die Gruppe an. Die Tiere, eine Form der Feuchtnasenprimaten, leben in einem Matriarchat, anders als andere Primaten- oder Affenarten.

