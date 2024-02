Valentinstag mal anders: Kreative Geschenke und tiefsinnige Gespräche

Impulse: "Wann fühlst du dich von mir wirklich geliebt?"

Die Situation ist entscheidend. Wer wirklich miteinander ins Gespräch kommen will, wählt nicht den Abend.

„Da sind wir schon erledigt. In der Früh, am Vormittag können wir klarer denken und unsere Gefühle gut steuern“, sagt Christa Schirl, Psychotherapeutin und Psychologin in Linz. Weiters wichtig: Das Handy bleibt aus, in einem anderen Zimmer, wird nicht zur Hand genommen. Es kann der Valentinstag genauso gut wie jeder andere Tag im Jahr sein, „entscheidend für Paare ist, sich gegenseitig Zeit zu schenken. Man kann auch mit der Arbeit oder dem Tennisklub fremdgehen. Wenn für den Partner, die Partnerin nur mehr die Brösel übrig bleiben, wird sich das auf Dauer nicht ausgehen“, so die Expertin.

Gesprächstipps

„Man kann zum Beispiel fragen: Was kann ich heute Schönes für dich tun? Wenn der oder die andere etwas nennt, muss die Antwort darauf immer sein: Das mache ich sehr gerne für dich! Eine wichtige Frage ist auch: Wann fühlst du dich von mir wirklich geliebt? Damit lässt sich herausfinden, welche Liebessprache die andere Person spricht. Bei dem einen ist das Lob und Anerkennung, bei der anderen sind es Geschenke, beim nächsten gemeinsame Zeit. Wir ticken alle unterschiedlich“, sagt Psychotherapeutin Schirl.

Mit diesen beiden Anregungen könne man schon ein gutes Fundament für eine Beziehung legen. „Dabei bitte nie aus den Augen verlieren, dass Liebe kein Gefühl, sondern eine Entscheidung ist. Sprich, für Gespräche muss man sich bewusst Zeit reservieren, sonst wird das nichts.“