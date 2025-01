Die US-amerikanische-Show "Too Hot to Handle" (deutscher Titel: "Finger weg!") flimmerte erstmals 2020 über die Bildschirme der Netflix-Abonnenten. Das Konzept der Show war neuartig und unterhaltsam: 14 Singles verbringen einen "Urlaub" zusammen in einer Villa. Sie gehen davon aus, dass dieser von intensiven Flirtereien und viel Körperkontakt geprägt wird.