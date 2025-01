In der Dating-Show "Love Is Blind: Germany" können sich die Kandidaten erst nach der Verlobung zum ersten Mal sehen.

Wer wird bei "Love is Blind: Germany" vor den Traualtar treten?

30 Singles versuchen in der Netflix-Show "Love is Blind: Germany" nicht nur ihre große Liebe zu finden, sondern treten mit dem oder der Ausgewählten sogar vor den Traualtar. Doch bevor es so weit kommen kann, müssen sich die Turteltauben kennenlernen – dabei dürfen sie sich jedoch nicht sehen.

In separaten schalldichten Kabinen (auch "Pods" genannt) haben die Kandidaten ihre "Blind Dates", bei denen sie anschließend den Heiratsantrag an die Person ihrer Wahl stellen. Nach dem Antrag dürfen sie sich zum ersten Mal sehen, miteinander einen romantischen Urlaub genießen und ein Monat zusammenleben, bevor es vor den Traualtar geht. Am 17. Jänner 2025 wird die finale Folge der Staffel auf Netflix ausgestrahlt. Die nachfolgenden drei Pärchen werden ihre Hochzeit feiern – doch werden sich wirklich alle Teilnehmer das Jawort geben?

Achtung, Spoiler für Folgen 1 bis 8!

Hanni und Daniel Die Kandidaten Hanni und Daniel hatten bereits in den Pods eine starke Verbindung zueinander. Während für Hanni auch Ilias in der engeren Auswahl als potenzieller Partner stand, hatte der Unternehmensberater nur Augen für die Blondine. Die 28-Jährige entschied sich für den zwei Jahre jüngeren Daniel, der ihr einen Antrag machte und sie beim ersten Aufeinandertreffen mit einem Kuss begrüßte.

Im Urlaub in Kreta kamen sich die beiden emotional näher und auch das Zusammenleben in der Düsseldorfer Wohnung lief vorerst gut. Doch nachdem Hanni die Eltern ihres Zukünftigen kennengelernt hatte, brauchte sie etwas Abstand von ihm. Auch bei der Anprobe des Brautkleids zeigte sie sich zwiegespalten und äußerte Zweifel. Wird sie vor dem Altar doch noch kalte Füße bekommen?

Sally und Medina Die Verbindung zwischen Marketingmanagerin Sally und dem Qualitätssicherungsspezialisten Medina war vor allem eines für die beiden – ein Zeichen Gottes. Beide Kandidaten sind gläubige Christen und möchten endlich mit einer Hochzeit den nächsten Meilenstein in ihrem Leben besiegeln. Als sie in den Pods persönliche Gegenstände austauschen dürfen, enthalten die beiden eine Referenz zu demselben Bibelvers.

Nachdem sie sich verlobt hatten, durften sich das Paar zum ersten Mal sehen, doch Sally stürmte kurz darauf vom Set, weil sie zu überfordert mit der Situation war. Dafür könnte unter anderem auch Medinas nervöses Lachen der Grund gewesen sein. Die 27- und der 31-Jährige trafen sich jedoch zu einem klärenden Gespräch und entschieden sich dafür, ihrer Beziehung eine Chance zu geben. Sie zogen zusammen und lernten ihre Familien kennen, wobei sich vor allem Medinas Mutter sehr skeptisch zeigte. Ob sie die Trauung trotzdem vollziehen werden, bleibt abzuwarten.

Alina und Ilias Obwohl der 27-jährige Ilias vor allem um Hannis Aufmerksamkeit kämpfte, konnte er doch noch eine Verbindung zur Kundenberaterin Alina aufbauen. Ilias, der in den Pods unter anderem davon erzählte, dass er in einer vergangenen Beziehung untreu war, verlobte sich mit der 28-Jährigen. In ihrem gemeinsamen Urlaub gab es jedoch Ärger im Paradies: Als sich alle Pärchen erstmals kennenlernen durften, konnte er seine Augen nicht von Hanni abwenden. Die Sympathie zwischen den beiden war kaum zu übersehen, auch wenn Hanni ihm klargemacht hatte, dass sie sich endgültig für Daniel entschieden hat.

Der Immobilienmakler konnte die Kandidatin bis zuletzt nicht aus dem Kopf bekommen, versicherte jedoch Alina, dass er über Hanni hinweg sei. Ob das wirklich so ist und ob er doch noch kalte Füße vor dem Traualtar bekommt, bleibt abzuwarten.

Diese Pärchen haben es nicht zum Traualtar geschafft Tolga und Shila Obwohl Versicherungsmaklerin Shila und Versicherungsvertreter Tolga in den Pods eine starke Verbindung aufgebaut hatten, war davon im Kreta-Urlaub nichts mehr zu sehen. Tolga beendete nach zahlreichen Zweifel das Experiment und löste die Verlobung mit Shila auf. Hatte er sich doch für die falsche Frau entschieden? Immerhin schwärmte er auch gleichzeitig für die 29-jährige Hannah, die ihn vor allem mit ihrer Liebe zu Harry Potter umgarnen wollte. Bei einem Wiedersehen traf der 34-Jährige erstmals auf Kandidatin Hannah und zeigte sich total überwältigt. Nach einem klärenden Gespräch entschieden sich die beiden, ihrer Anziehung eine Chance zu geben und sich zu daten.

Pascal und Shella Shella war bereits in den Pods in ein dramatisches Liebesdreieck involviert. War die 29-Jährige eigentlich an Kandidat Fabio interessiert, konnte sich der 34-Jährige nicht zwischen Shella und Alberta entscheiden. Shella datete nebenbei auch Pascal und lernte ihn näher kennen. Als Fabio sich gegen Alberta entschied und Shella einen Antrag machen wollte, offenbarte sie, dass sie sich eher mit Pascal eine Zukunft vorstellen kann. Doch im Urlaub kam alles anders: Während das Model über die Gemeinsamkeiten mit Pascal schwärmte, wurde der IT-Projektmanager immer unsicherer. Der 33-Jährige beendete noch auf Kreta das Experiment und löste die Verlobung auf.

Jen und Marcel Zwischen Health-Managerin Jen und Marketingmanager Marcel funkte es sofort in den Pods. Während sich die 31-Jährige für Themen wie Hochsensibilität, ADS und Endometriose starkmacht, hat Marcel eine Stiftung für Obdachlose gegründet. Ihre soziale und empathische Seite verband das Pärchen, was zu einem Antrag führte. Doch von den langen und intensiven Pod-Gesprächen war auf Kreta nichts mehr zu hören.

Jen beschwerte sich regelmäßig im Urlaub, dass der 36-Jährige nicht mit ihr kommunizieren würde. Auch in der gemeinsamen Wohnung wurde die Situation nicht besser, die Jen sogar als "unangenehm" empfand – bei der Brautkleidanprobe brach sie in Tränen aus. Noch vor dem Treffen zwischen ihrem Zukünftigen und ihrer Mutter brach die Kandidatin das Experiment ab.