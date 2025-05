Hubschrauber kreisten stundenlang über Wien: Das war der Grund

Am gestrigen Sonntagnachmittag bemerkten Anwohner, dass über einen längeren Zeitraum mehrere Hubschrauber über den Häusern Wiens kreisten. Vor allem der durch die Rotorblätter verursachte Lärm war vielerorts auch durch geschlossene Fenster zu hören. Was war der Grund für den Helikopter-Einsatz?

Koordination des Wings for Life Runs

Am 4. Mai 2025 fand in Wien (Startpunkt war der Heldenplatz) der 12. Wings for Life Run statt. Die Strecke führte ab 13 Uhr durch die Wiener Innenstadt und in weiterer Folge bis nach Tulln, doch eine Ziellinie gibt es nicht. Bei diesem Charity-Lauf zugunsten der Rückenmarksforschung versuchen die Teilnehmenden, so lange wie möglich nicht von dem sogenannten "Catcher-Car" (ein Audi Q8 e-tron) eingeholt zu werden.