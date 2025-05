Weinviertler beim Wings for Life World Run weltweit Zweiter

Vier Wochen nach seinem neunten Platz beim Vienna City Marathon (VCM) wurde Vojta nämlich beim am Wiener Heldenplatz gestarteten "Flagship“-Run erst nach 68,54 km im Umkreis von Tulln vom "Catcher Car“ eingeholt, in dem u.a. die zweifache Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser gesessen ist.

Den Rekord hält nun der Japaner Jo Fukuda. Der 2024 in Wien gelaufene Asiate verbesserte in Fukuoka bei seinem dritten Sieg die bisherige Topmarke mit 71,67 km um mehr als 1,5 km.

13.500 beim "Flagship Run“ im Wien dabei

Während der drittplatzierte Engländer Jake Barraclough in Tokio 680 m weniger weit kam als Vojta, lief sich dessen Landsmann Lemawork Ketema in Wien und Umgebung mit 65,03 km auf den weltweit neunten Rang. Die Topdistanz bei den Frauen legte die Deutsche Esther Pfeiffer in München mit 59,03 km zurück. Die meisten Sportlerinnen und Sportler setzten sich beim mit 13.500 Leuten ausverkauften Wien-Event in Bewegung.

Zudem wurden in Österreich 114 lokale Events organisiert, 74.087 Österreicherinnen und Österreicher waren weltweit unterwegs. 100 Prozent aller Startgelder und die 8,6 Millionen Euro an Spenden der Veranstaltung kommen der Rückenmarksforschung zugute.