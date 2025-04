Ein Weinviertler unter den Top 10 beim Vienna City Marathon

Der gebürtige Gerasdorfer Andreas Vojta lief am vergangenen Sonntag seinen fünften Marathon. Mit einer Zeit von 2:15:01 Stunden meisterte er den Vienna City Marathon bei Kälte als Neunter und damit bester Europäer.

Leicht sei es am Ende jedoch nicht gewesen. „Von Kilometer 33 bis 42 waren es achteinhalb Kilometer Gegenwind. Mir fehlt eine knappe Minute zu meiner Bestzeit, das wäre schön gewesen. Aber es passt schon, wenn ich die verkürzte Vorbereitung ansehe.“ Dabei spielte er auf den Marathon im vergangenen Dezember in Valencia an.