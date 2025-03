Vienna City Marathon: Zwei Leidenswege sollen in Wien zu Ende gehen

Andreas Vojta und Lemawork Ketema werden am 6. April beim Vienna City Marathon an den Start gehen. Für beide Topläufer bedeutet das Antreten auf der klassischen Langdistanz ein Comeback. Beide wollen bestmöglich performen – und jeder auf seine Weise ein gelungenes Rennen nach schwierigen Zeiten feiern.

Vojta befand sich in den Wintermonaten gesundheitlich im Ungewissen. Jetzt bereitet sich der österreichische Rekordmeister mit 51 nationalen Leichtathletik-Titeln auf einen Start in Wien vor: "Es spornt mich enorm an, beim Marathon-Fest in Wien dabei zu sein", so der Olympiateilnehmer von 2012 über 1.500 Meter. Ungewöhnlich hohe Pulswerte und schlechte Ergebnisse bei Wettkämpfen machten im Dezember eine Pause und Untersuchungen am Herzen nötig. Ende Jänner erhielt er die medizinische Freigabe. „Der Wiedereinstieg ist überraschend gut geglückt."